Узбекская компания осуществит новые поставки текстиля в Китай

БАКУ /Trend/ - Компания UzTrade при министерстве внешней торговли Узбекистана подписала контракт на поставку в Китай текстильной продукции и полуфабрикатов более чем на 2 миллиона долларов США, сообщает пресс-служба министерства внешней торговли.

Договоренности были заключены в рамках прошедшей в Китае международной выставки волокна и пряжи Yarn Expo-2018.

В рамках мероприятия представители UzTrade провели переговоры с ведущими китайскими компаниями текстильной отрасли — Xiamen Itg Tidak Bonded Logistics, Tianjin Textile Industrial Supply and Sale и China Chengtong International относительно расширения поставок узбекской текстильной продукции на китайский рынок.

Кроме того, стороны обсудили вопрос открытия в 2018 году совместного узбекско-китайского торгового дома в Шанхае.

Напомним, что Узбекистан и Китай до 2020 года намерены довести объемы двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов. По итогам 2016 года товарооборот между странами превысил 4,2 миллиарда долларов.

В 2017 году Китай занял первое место в товарообороте Узбекистана с 18,4 процента, незначительно опередив Россию (18,1 процента).

В настоящее время в Узбекистане работают свыше 700 предприятий с участием китайских инвесторов, а также здесь действуют представительства 73 китайских компаний.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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