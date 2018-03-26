Президент Ильхам Алиев: Азербайджан достиг серьёзных успехов в решении вопросов продбезопасности

26 марта 2018 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан достиг серьёзных успехов в решении вопросов продовольственной безопасности. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник со вступительной речью на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

Как отметил глава государства, сегодня, по основным сферам, обуславливающим продовольственную безопасность, Азербайджан либо полностью обеспечивает себя, либо очень близок к этому показателю.

“Азербайджан обеспечивает себя мясом почти на 100 процентов. Производство молока - приблизительно на 80-85 процентов. Производство куриного мяса в ближайшие год-два достигнет 100 процентов и будет создан большой экспортный потенциал. По производству яиц - сейчас мы не только обеспечиваем себя, но и экспортируем. То есть, это приоритетные сферы”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что технические растения оставались без внимания. “Опять же, хочу сказать, что у этого есть ряд причин. Одна из причин в том числе была связана с тем, что считалось, что фермеры сами знают, что им сажать и выращивать. Этой сфере не оказывалась большая государственная поддержка. Что касается частных компаний, которые занимались хлопководством, то и они не оказывали необходимых усилий, не уделяли должного внимания хлопководству, не инвестировали в должном объеме и хлопководство в Азербайджане постепенно было уничтожено. Достаточно взглянуть на статистические показатели, 2015-ый год в истории хлопководства был самым удручающим. Хлопок был посажен только на 18 тысяч гектарах и было заготовлено только 35 тысяч тонн хлопка”, - сказал глава государства.

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