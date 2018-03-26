Китай построил крупнейший в мире рудовоз

26 марта 2018 14:59 (UTC+04:00)

Крупнейший рудовоз грузоподъемностью 400 тысяч тонн, созданный Китайской корпорацией судостроительной промышленности (CSIC), был сдан заказчику после присвоения названия. Судно, по уровню полной грузоподъемности сравнимое с 6666 вагонами поезда, назвали "ORE TIANJIN", сообщает агентство "Синьхуа".

"ORE TIANJIN" - крупнейший рудовоз в мире на сегодняшний день. В длину он достигает 362 метров, а в ширину - 65 метров. Судно способно преодолеть 25,5 тысяч морских миль со скоростью 14,5 узла в час - это означает, что оно может выполнять перевозки между любыми двумя портами на планете без дозаправки.

В Учанской корпорации судостроительной промышленности, входящей в CSIC и выполнившей работы по строительству гиганта-рудовоза, обратили внимание на его экологичность: судно может использовать в качестве топлива сжиженный природный газ, что позволяет обеспечить "нулевое" содержание оксидов серы в выбросах, а содержание оксидов азота и двуокиси углерода - сократить на 30 и 15 процентов соответственно. В корпорации также рассказали, что погрузка на "ORE TIANJIN" 400 тысяч тонн руд займет 16,7 часа, что в 1,5 раза быстрее, чем это было ранее.

"ORE TIANJIN" построен по заказу бразильской компании Vale и предназначен для перевозки железных руд из Бразилии в Китай. Его строительство стартовало в октябре 2016 года и завершилось в сентябре прошлого года. Мореходные испытания судна состоялись в январе, подтвердив его полное соответствие проектным характеристикам.

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