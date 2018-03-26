Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная сессия валютных торгов.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 (расчет произошел сразу) в тенге составил 319,32 тенге за доллар, при объеме торгов – 98,800 миллиона долларов.

По доллару США с расчетами T+1 (расчет произойдет через день) и T+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге и в долларах США сделок также заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 319,26 тенге за доллар, при суммарном объеме торгов – 132,600 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

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