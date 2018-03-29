Биткоин дешевеет в отсутствие позитивных новостей

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг утром дешевеет на фоне отсутствия позитивных новостей на рынке криптовалют, которые могли бы поддержать его стоимость, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин снижался в цене на 1,72%, до 7,756 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин подешевел на 2,42%, до 7,643 тысячи долларов, на GDAX — на 2,18%, до 7,650 тысяч долларов.

Альтернативные криптовалюты также снижались в цене. Ethereum дешевел на 4,46%, до 430,01 доллара. Ripple — на 3,11%, до 0,562 доллара, Bitcoin Cash терял 7%, опускаясь до 824,62 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 290,83 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

"Снижение продолжается, биткоин в третий раз подходит к важному уровню поддержки 7,6 тысячи долларов. Пока похоже, что этот рубеж будет пройден, и тогда падение может ускориться. Следующий уровень поддержки находится в районе 4,5 тысячи долларов. С точки зрения майнеров текущие цены приближаются к границе операционной рентабельности, поэтому, возможно, мы увидим некоторое снижение хэшрейта (загруженности сети — ред.) или по крайней мере остановку его роста. Цены на асики (asic, оборудование для майнинга — ред.) уже отреагировали — если в декабре один биткоин асик стоил до 250-350 тысяч рублей в Москве розницу, то сейчас уже от 105 тысяч", — рассказал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

По мнению эксперта, новые деньги не приходят, а "старые" продают либо вынужденно — для оплаты расходов по майнингу, например, либо просто выходят. "В Google Trends слово "биткоин" или "купить биткоин" ищут так же редко как год назад. Интерес ушел, по крайней мере сейчас", — добавил аналитик.

Директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов отметил в свою очередь, что на стоимость биткоина определенное влияние оказывают сообщения о том, что власти Тайваня займут нейтральную позицию в регулировании криптовалютного рынка. "В отличии от Китая, Тайвань пойдет по пути Японии, которая в прошлом году признала биткоин законным платежным средством", — рассказал аналитик агентству.

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