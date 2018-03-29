Казахстан начал экспорт баранины в Китай

В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция на тему «Министерство сельского хозяйства открыло экспорт казахстанской баранины в Китай», передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие председатель комитета Ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Турсын Кабдулданов, директор департамента животноводства МСХ РК Азамат Сагинбаев, а также член совета директоров Агрохолдинга «Зерновая индустрия» Қайыржан Наурызғалиев.

В рамках поручений Главы государства Министерство сельского хозяйства продолжает работу по поиску стратегических ниш на международных рынках и продвижению отечественной продукции.

В первую очередь работа в этом ракурсе осуществляется с географическими соседями, ввиду доступности инфраструктуры и снижению логистических затрат для казахстанского бизнеса.

В данном направлении ведется непрерывная работа с коллегами из Главного управления надзора за качеством, инспекции и карантина Китайской Народной Республики (ГУНКИК КНР), по снятию административных и ветеринарных вопросов с целью беспрепятственного ввоза ряда сельхозтоваров из Республики Казахстан в КНР.

Ранее с ГУНКИК КНР подписаны протоколы по фитосанитарным требованиям к экспортным партиям пшеницы, соевых бобов и пшеничным отрубям.

20 марта 2018 года на официальном сайте ГУНКИК КНР была размещена информация о согласовании ветеринарного сертификата (требований) на замороженную баранину и разрешении импортировать данную продукцию из 9 областей Казахстана. Экспорт замороженной баранины будет осуществляться железнодорожным транспортом, через пропускные пункты - Алтынколь и Достык.

Вместе с тем, в апреле 2018 года запланирована инспекция казахстанских хозяйств и предприятий китайской делегацией, в целях получения допуска рапсового шрота и люцерны на китайский рынок.

Кроме того, по итогам 4-го заседания рабочей группы по сотрудничеству (12.02.2018 года, Астана) достигнута договоренность о проведении в июне 2018 года совместной инспекции предприятий производящих кукурузу и ячмень.

В ближайшее время будут возобновлены переговоры по согласованию требований на экспорт в Китай говядины, мелкого рогатого скота на убой, верблюдов и др.

В настоящее время повышен спрос на ягнятину. Так, в приобретении нашей продукции заинтересованы Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Китай. Следует отметить, что основным условием данных стран в приобретении нашей продукции является круглогодичное их поставка.

По данным Комитета по статистике, экспорт баранины в 2017 году осуществлялся в Россию, Иран, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт в общем объеме 895,4 тонн на сумму 4068,6 тысяч долларов. По сравнению с 2016 годом экспорт баранины увеличился в 4,2 раза.

Работа по наращиванию экспортного потенциала будет продолжена во всех экономически выгодных направлениях в первую очередь в интересах казахстанских сельхозпроизводителей.

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