Таджикистан проводит крупную международную выставку

БАКУ /Trend/ - В столице Таджикистана Душанбе в четверг открылась международная универсальная выставка «Таджикистан-2018», сообщает пресс-центр Торгово-промышленной палаты Таджикистана.

Согласно информации, выставка проходит в государственном комплексе «Кохи Борбад» с участием более 55 предприятий и компаний из Российской Федерации, Беларуси, Узбекистана, Китая, Пакистана, Афганистана, Южной Кореи, Индонезии и Таджикистана.

Выставочное мероприятие организовано Торгово-промышленной палатой Таджикистана при поддержке правительства республики.

Выставочной экспозицией охвачены приоритетные направления развития страны, такие как: энергетика, транспорт, дорожно-строительная техника, электрооборудование, пищевая и легкая промышленность, строительные материалы, машиностроение, медицина и фармацевтика, сельскохозяйственная техника, производство ювелирных изделий, туризм, ремесленничество.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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