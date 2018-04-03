Казахстан увеличит производство и экспорт сельхозпродукции (Эксклюзив)

3 апреля 2018 17:37 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Казахстанский тенге держится стабильно по отношению к доллару США
Бизнес 17:54
Увеличится экспорт сельхозпродуктов Казахстана в Китай (Эксклюзив)
Бизнес 17:42
Казахстан вернул тысячи тонн карантинной продукции странам-экспортерам
Бизнес 15:34
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на ремонт дорог
Тендеры 14:50
Оглашен список наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане от Казахстана
Политика 12:57
Казахстанское АО «Озенмунайгаз» объявляет тендер на ликвидацию скважин
Тендеры 11:49
Правительство Казахстана огласило прогнозы по росту ВВП в 2018 г.
Бизнес 11:25
Оглашены объёмы поставок российской нефти в Узбекистан в 2018 году
Энергетика 11:16
Индикатор KazPrime остается стабильным
Бизнес 10:51
Президент Кореи отложил визит в страны Центральной Азии из-за саммита с КНДР
Казахстан 10:13
Казахстан увеличит экспорт сельхозпродукции в Иран (Эксклюзив)
Бизнес 2 апреля 20:11
Казахстанская авиакомпания SCAT получила международный сертификат безопасности
Бизнес 2 апреля 19:37
Азербайджан выстраивает последовательную и инклюзивную внешнюю политику - казахстанский политолог
Политика 2 апреля 16:59
В Казахстане наблюдается низкий уровень инфляции
Бизнес 2 апреля 15:46
Объем вкладов в банках Казахстана сокращается
Бизнес 2 апреля 13:05
АО «Озенмунайгаз» объявляет тендер
Тендеры 2 апреля 11:49
Нацбанк Казахстана внедряет новый инструмент в денежно-кредитной политике
Бизнес 2 апреля 11:45
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным
Бизнес 2 апреля 10:23