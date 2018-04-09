В Азербайджане увеличилась регистрация прав на недвижимость

9 апреля 2018 10:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате применения инновативных услуг в 2017 году в Азербайджане был зарегистрирован рост в 14,5 процентов по регистрации прав на недвижимое имущество и 18,5 процентов в первичной регистрации прав на недвижимое имущество.

Об этом заявил в понедельник на деловом диалоге на тему "Новый этап в регистрации недвижимого имущества: электронная выписка, инновативные методы и удобство для граждан" начальник службы госреестра недвижимого имущества при госкомитете по вопросам имущества Хикмет Мустафаев.

В деловом диалоге приняли участие представители частного сектора, занятые в сфере регистрации недвижимого имущества, НПО, риелторы, эксперты.

По словам Мустафаева, из 37 электронных услуг, представленных госкомитетом, 24 относятся к регистрации недвижимого имущества.

Среди внедренных новшеств он отметил применение электронной выписки.

"Электронная выписка из Госреестра недвижимого имущества является инновативной услугой, которая позволяет повысить прозрачность и оперативность в этой сфере, и создать удобство для граждан. За 20 февраля - 30 марта текущего года уже выдано 1000 таких выписок", - отметил Мустафаев.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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