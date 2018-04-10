Казахстан построит один из самых больших павильонов на ЭКСПО-2020 в Дубае

10 апреля 2018 11:42 (UTC+04:00)

Объединенные Арабские Эмираты предоставили под строительство казахстанского павильона на ЭКСПО-2020 в Дубае один из самых больших участков, передает Казинформ.

«Подписание в ходе визита Президента Нурсултана Назарбаева Договора участия Казахстана во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае стало результатом плодотворной работы переговорной группы Посольства РК в ОАЭ и АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». В результате эмиратская сторона предоставила под строительство казахстанского павильона один из самых больших участков площадью 3 420 кв. м, рядом с павильонами ОАЭ, Монако, Швейцарии и Люксембурга», - сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в ОАЭ Кайрат Лама Шариф в своей статье, опубликованной сегодня в газете «Казахстанская правда».

Как отметил дипломат, уже сейчас можно говорить об успехе ЭКСПО-2020, учитывая, что за два года до начала выставки 150 стран официально подтвердили интерес к ней, а 38 государств подписали Договор участия.

«Казахстан придает большое значение ЭКСПО-2020, поддерживая тему выставки - «Объединяя умы - созидаем будущее», удачно интегрирующей основные подходы ЭКСПО-2017, которая прошла в Астане. ОАЭ становятся одним из популярных мест отдыха казахстанцев. Введение с 10 марта 2018 года безвизового режима для граждан РК при въезде в Эмираты, безусловно, будет способствовать дальнейшему расширению туристического обмена и деловых связей, в том числе и активным участием на ЭКСПО-2020», - резюмировал Кайрат Лама Шариф.

Напомним, всемирная выставка ЭКСПО пройдет в Дубае с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года. Выставка состоит из трёх подтем: «Возможности», «Мобильность» и «Устойчивость». Организаторы ожидают порядка 25 млн посетителей.

Стоит отметить, что выставка ЭКСПО впервые проходит на Ближнем Востоке.

Выставочный комплекс представлен в форме «трилистника», центральным объектом которого является плаза «Аль-Васл» диаметром 150 м, рядом с которым расположатся павильон Объединённых Арабских Эмиратов, а также 3 тематических кластера, соответствующих подтемам выставки. Общая площадь ЭКСПО комплекса составит 438 га, который будут включать выставочную территорию - 150 га, а также станцию надземного метро, торговый центр «Dubai South Mall», жилые, логистические и гостиничные объекты.

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