В каких сферах Казахстан и Республика Корея расширяют сотрудничество?

18 апреля 2018 13:07 (UTC+04:00)

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