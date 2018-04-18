Президент Узбекистана утвердил меры по совершенствованию взаиморасчётов в экономике страны

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 17 апреля провел совещание, посвященное принимаемым мерам по совершенствованию системы взаиморасчетов в отраслях экономики, сокращению дебиторской, кредиторской задолженности и долгов перед бюджетом. Об этом в среду сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава нашего государства отметил, что вследствие неэффективного управления и несбалансированного распределения денежных потоков в отраслях экономики участились случаи возникновения задолженности.

Для устранения этой ситуации в последнее время был принят ряд мер. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему укреплению платежной дисциплины в сфере поставки и потребления электрической энергии и природного газа, а также коренному совершенствованию системы исполнительного производства" от 29 мая 2017 года создана новая система, образовано Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Списана безнадежная задолженность компании "Узбекнефтегаз" и общества "Узбекэнерго". Путем бюджетных ссуд снижена кредиторская задолженность акционерной компании “Узагрокимёхимоя”. На счету нефтеперерабатывающих предприятий оставлено за год 670 миллиардов сумов, на счету электростанций - 100 миллиардов сумов.

За счет средств из бюджета компенсирована потерянная коммерческими банками ликвидность вследствие ликвидации и реорганизации фермерских хозяйств.

На совещании отмечалось, что принимаемые меры дают хорошие результаты, однако этого недостаточно. Критически проанализирован тот факт, что по состоянию на 1 марта текущего года дебиторская и кредиторская задолженность в отраслях экономики выросла соответственно на 16 и 13 процентов по сравнению с прошлым годом.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что устойчивость любого предприятия зависит от точности расчетов, исходя из этого будет оцениваться деятельность руководителей.

Было указано, что в некоторых отраслях наблюдается дисбаланс между производством и реализацией продукции, неэффективна система взыскания долгов, действующие меры воздействия недостаточны для повышения платежной дисциплины должностных лиц и граждан.

Перечислены компании и предприятия, дебиторская задолженность которых остается на высоком уровне. Даны поручения по совершенствованию системы взаиморасчетов в отраслях экономики, сокращению дебиторской, кредиторской задолженности и долгов перед бюджетом, внедрению системы, при которой налоговые, банковские, обслуживающие и другие ведомства будут взаимно сопоставлять состояние задолженности по итогам каждого месяца. Отмечалась необходимость развития электронного взаимодействия и обмена информацией между организациями.

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