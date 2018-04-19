«Газпром Кыргызстан» начнет реализацию нового проекта по снабжению населения газом

Газовое предприятие Кыргызстана совместно с микрофинансовой организацией начинают реализацию проекта по газификации населения, передает ИА Knews.

Для удобства абонентов компании предоставляют выгодную программу финансирования на подключение к природному газу и установку необходимого оборудования в рассрочку.

«Газпром Кыргызстан» с большой ответственностью выполняет свою социальную миссию по предоставлению тепла в дома жителей и динамично расширяет сотрудничество с ведущими банками и финансовыми учреждениями. В числе надежных партнеров теперь и «Мол Булак Финанс», с которым мы совместно разработали специальный кредит по газификации для абонентов», – рассказал советник генерального директора «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Выгодные условия кредитования предусматривают и программу финансирования KyrSEFF, в рамках которой абоненты могут получить грант в размере 20% от суммы займа, покрывающего сумму начисленных процентов за год.

«Высокая корпоративно–социальная ответственность компании «Мол Булак», гибкие и доступные финансовые продукты компании создают широкие возможности для повышения благосостояния и улучшения условий жизни населения. Данная программа по газоснабжению удовлетворит потребности жителей по приобретению и установке современного газового оборудования для своих домов. Для населения подача газа в дома — это тепло и удобство в приготовлении пищи, а самое главное это приобретение актива в рассрочку, без ущерба их семейному бюджету», – отметил генеральный директор компании Бабур Тольбаев.

Финансирование программы по газификации жилья будет предоставляться гражданам в рамках «Исламского окна» микрофинансовой организации «Мол Булак Финанс». Исламское окно – департамент компании, который предоставляет населению финансирование по исламским принципам.

Одним из преимуществ кредитования является оформлением заявки на займ без первоначального взноса и без залогового обеспечения, не выходя из дома или офиса. Все заявки рассматриваются в течение 24 часов.

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