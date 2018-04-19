Спрос на облигации Азербайджанского ипотечного фонда превысил предложение

19 апреля 2018 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) в четверг состоялся аукцион по размещению выпуска облигаций ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд", говорится в сообщении, размещенном на сайте биржи.

Согласно сообщению, объем облигаций, выставленных на продажу по номинальной цене, составил 20 миллионов манатов. Согласно условиям выпуска облигаций, аукционная цена была установлена в размере 1 000 манатов.

Спрос на облигации составил 23 миллиона манатов по номинальной цене. Облигации были размещены полностью.

Андеррайтером размещения выступает компания PSG Capital.

Срок оплаты по облигациям - 19 апреля 2040 года.

Официальный курс на 19 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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