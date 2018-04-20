Сумгайытский Технопарк разворачивает массовое производство нефтяных резервуаров

20 апреля 2018 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Американское общество инженеров механиков (ASME) осуществило аудит процесса производства в Сумгайытском технологическом парке (STP) резервуаров повышенного давления для хранения сырой нефти, а также самих готовых резервуаров, сообщили Trend в пятницу в STP.

Предприятию STP предоставлены международные сертификаты ASME Sec VIII DIV1, ASME Sec VIII DIV2, ASME Sec I и NBIC.

Сумгайытский Технопарк приступил к производству резервуаров совместно с Южнокорейской компанией Seoul Machinery.

Наличие международных сертификатов ASME позволяет предприятию наладить массовое производство резервуаров повышенного давления для нефтегазовой промышленности страны.

Локализовав производство резервуаров, STP наладило выпуск импортозамещающей продукции, и у работающих в Азербайджане нефтяных компаний отпала необходимость закупать такое оборудования за пределами страны.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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