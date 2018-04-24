Более 200 предпринимателей приняли участие в узбекско-таджикском бизнес-форуме

БАКУ /Trend/ - По итогам совместного бизнес-форума, в котором приняли участие более 200 бизнесменов из Узбекистана и Таджикистана, были подписаны соглашения на общую сумму в 104 миллиона долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба председателя Согдийской области.

«На форуме, основная цель которого налаживание отношений между предпринимателями и производителями продукции, приняли участие более 200 предпринимателей двух стран, были подписаны соглашения о взаимной поставке товаров и услуг на сумму 104 миллиона долларов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно информации, делегацию Согдийской области, состоявшую из 127 человек — бизнесменов, деятелей культуры и искусства, и спортсменов — возглавил председатель области Раджаббой Ахмадзода. Представителей Согдийской области на КПП «Джартепа» встретили глава Самаркандской области Туробджон Джураев и жители приграничного района.

Предприниматели изучили инвестиционные возможности Согдийской и Самаркандской областей. В рамках бизнес-форума была также организована выставка-ярмарка промышленных товаров двух областей.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.