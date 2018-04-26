Еще часть кредитов азербайджанского Bank Standard будет обеспечена залогом

26 апреля 2018 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время еще часть необеспеченных кредитов азербайджанского Bank Standard, находящегося в процессе ликвидации, будет обеспечена залоговым имуществом, сказал в четверг на заседании комитета кредиторов банка председатель комитета Акрам Гасанов.

По словам председателя комитета, сумма залога составит около 55 миллионов манатов.

"Таким образом, общая сумма залога при этом составит около 300 миллионов манатов", - сказал Гасанов.

Напомним, что первоначально имущество Bank Standard оценивалось в 196 миллионов манатов. Но Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана и Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обеспечили предоставление залогового имущества на 55 миллионов манатов по необеспеченным кредитам, выданным Bank Standard.

Лицензия Bank Standard была отозвана первого октября 2016 года, а четвертого октября банк объявили банкротом.

Bank Standard был основан в 1995 году. Он был одним из самых крупных частных коммерческих банков Азербайджана и входил в число лидеров рынка по объемам депозитов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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