Казахстанский тенге вновь подешевел по отношению к доллару США

26 апреля 2018 17:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 26 банков, сообщает пресс-служба KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 328,02 тенге за доллар при объеме торгов 121,600 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами T+0, Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии предложение составило 401,50 тенге за евро при отсутствии спроса.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 327,92 тенге за доллар (+1,64 тенге), суммарный объем торгов – 164,450 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

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