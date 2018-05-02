В журнале World Mining опубликована статья, посвященная цветной металлургии Азербайджана (ФОТО)

2 мая 2018 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Британском журнале World Mining, являющимся одним из ведущих изданий в сфере горной промышленности, опубликована статья под заголовком “Цветная металлургия Азербайджана на новом этапе развития.

В статье подробно рассказано о благоприятном инвестиционном климате Азербайджана, социально-экономической и общественно-политической стабильности в стране, поддержке правительством развития ненефтяного сектора и перспективах горнорудной промышленности. Отмечено, что с целью реализации существующего в горнорудной промышленности потенциала, Распоряжением Президента Азербайджана было создано ЗАО AzerGold, которому было поручено исследование, разведка, разработка и управление перспективными участками цветных металлов.

В статье также говорится об экспорте драгоценных металлов на сумму 77,34 миллиона долларов, реализованного со стороны ЗАО в 2017 году в результате добычи на месторождении Човдар (Дашкесанский район), охвачены оценочные работы, осуществляемые на Филизчайском месторождении (Балакянский район), являющимся одним из крупнейших полиметаллических месторождений в Европе, а также освещена долгосрочная деятельность на месторождениях Мазымчай (Балакянский район), Ортакянд-Ханага (Нахчыванская Автономная Республика), Курякчай (Гейгельский район), Карадаг (Шамкирский район).

Как и большинство иностранных горнодобывающих компаний, ЗАО AzerGold уделяет огромное внимание политике Корпоративной социальной ответственности. Обеспечение жителей окрестных регионов работой, проведение регулярных встреч с населением с целью улучшения их социального благосостояния, проекты по социальной поддержке и защите окружающей среды, а также другие мероприятия КСО освещены на страницах журнала.

Отметим, что читательская аудитория журнала World Mining охватывает более 70 тысяч топ-менеджеров, директоров и потенциальных инвесторов, живущих в более 40 странах мира.

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