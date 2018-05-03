Азербайджан планирует в пять раз увеличить экспорт вина к 2025 году

3 мая 2018 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует пятикратно увеличить экспорт вина к 2025 году.

Это следует из Государственной программы развития виноделия на 2018-2025 годы, утвержденной в четверг Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как отмечено в Госпрограмме, виноделие является одной из рентабельных и давних сфер аграрно-промышленного комплекса. Согласно статистике, в 1980-х годах на территории Азербайджана было 210 винодельческих заводов, в системе виноделия работало свыше 151 тысячи рабочих и специалистов. Азербайджан в тот период производил 56 наименований вина, 10 наименований коньяка, четыре наименования шампанского и другую алкогольную продукцию.

В минувшем году в Азербайджане были произведены свыше одного миллиона декалитров винодельческой продукции, из них 375 тысяч декалитров были направлены на экспорт. Так, основными экспортными направлениями азербайджанского вина являются Россия, куда было поставлено 338 тысяч декалитров, и Китай (27 тысяч декалитров).

Реализация Госпрограммы позволит увеличить в пять раз экспорт азербайджанского вина до 2025 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении Государственной программы развития виноделия в стране на 2018-2025 годы. Согласно распоряжению, госпрограмма утверждается с целью развития виноделия и повышения экспортного потенциала и прибыльности в этой сфере.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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