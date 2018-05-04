В Казахстане усиливается кредитование обрабатывающей промышленности

БАКУ /Trend/ - Объем кредитования обрабатывающей промышленности в Казахстане на конец марта 2018 года составил 1,3 триллиона тенге, увеличившись на 6,4 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В 2017 году кредитные вливания в проекты обрабатывающей промышленности уже демонстрировали годовой рост на 13,9 процента, до 1,2 триллиона тенге.

Доля кредитования обрабатывающей промышленности составляет 68,6 процента от общего объема кредитов, выделенных на проекты промышленной отрасли, практически не изменившись за год.

Удельный вес сегмента от всего объема корпоративных кредитов увеличивается четвертый год подряд. За март 2014−2018 доля кредитования сферы переработки выросла с 10,9 процента до 16,3 процента.

Наибольший рост ссудного портфеля в обрабатывающей промышленности зафиксирован в сфере металлургии — на 47,3 процента, до 311,1 миллиарда тенге, а также в отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий — на 34,8 процента, до 42,8 миллиарда тенге.

Заметный спад объемов кредитования отмечен в секторе пищевой промышленности — на 14,3 процента, до 302,7 миллиарда тенге.

Официальный курс на 4 мая составил 330.72 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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