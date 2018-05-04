В Казахстане усиливается кредитование обрабатывающей промышленности

4 мая 2018 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем кредитования обрабатывающей промышленности в Казахстане на конец марта 2018 года составил 1,3 триллиона тенге, увеличившись на 6,4 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В 2017 году кредитные вливания в проекты обрабатывающей промышленности уже демонстрировали годовой рост на 13,9 процента, до 1,2 триллиона тенге.

Доля кредитования обрабатывающей промышленности составляет 68,6 процента от общего объема кредитов, выделенных на проекты промышленной отрасли, практически не изменившись за год.

Удельный вес сегмента от всего объема корпоративных кредитов увеличивается четвертый год подряд. За март 2014−2018 доля кредитования сферы переработки выросла с 10,9 процента до 16,3 процента.

Наибольший рост ссудного портфеля в обрабатывающей промышленности зафиксирован в сфере металлургии — на 47,3 процента, до 311,1 миллиарда тенге, а также в отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий — на 34,8 процента, до 42,8 миллиарда тенге.

Заметный спад объемов кредитования отмечен в секторе пищевой промышленности — на 14,3 процента, до 302,7 миллиарда тенге.

Официальный курс на 4 мая составил 330.72 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Каспийский трубопроводный консорциум увеличил экспорт нефти
Энергетика 12:48
Оглашен список самых активных компаний на Казахстанской фондовой бирже за апрель
Бизнес 12:26
Индикатор KazPrime остается стабильным
Бизнес 11:49
Оглашены сроки встречи глав Казахстана и Китая
Казахстан 09:35
На международной конференции в Душанбе обсудят борьбу с терроризмом
Узбекистан 3 мая 18:12
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 3 мая 17:59
Инвесторы из Испании могут запустить новые проекты в регионах Казахстана
Бизнес 3 мая 17:47
Оглашен объем поступлений в Фонд социального медстрахования Казахстана
Бизнес 3 мая 16:51
АО «Эйр Астана» объявляет тендер на поставку бензина
Тендеры 3 мая 16:17
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер
Тендеры 3 мая 15:56
КТЖ продала акции АО «Транстелеком»
Бизнес 3 мая 14:47
Казахстан увеличит количество торговых представительств за рубежом
Бизнес 3 мая 12:21
Цены на промышленную продукцию в Казахстане изменились разнонаправленно
Бизнес 3 мая 11:26
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным
Бизнес 3 мая 10:15
Казахстан и Беларусь проводят совместное учение ракетных войск и артиллерии
Казахстан 3 мая 08:01
Декларацию Красного Креста и Красного Полумесяца подпишут в Алматы
Казахстан 2 мая 17:46
ЕАЭС и Иран намерены подписать временное соглашение о зоне свободной торговли
Экономика 2 мая 15:55
Казахстанская делегация посетит промышленные предприятия Узбекистана
Бизнес 2 мая 15:52