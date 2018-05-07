Азербайджан будет использовать научные исследования в земельном управлении

7 мая 2018 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по имущественным вопросам активно ссылается на научные исследования при управлении земельными ресурсами, их охране и увеличении качественных показателей.

Об этом в понедельник сказал председатель Госкомитета Керем Гасанов на научно-практической конференции на тему "Земельное управление в условиях рыночной экономики: достижения и современные вызовы".

По словам председателя Госкомитета, результаты научно-технического прогресса широко используются в проведении работ по кадастровому учету.

"Впервые в стране были созданы Система спутникового надзора над эффективным использованием земель и Система электронного кадастрового учета земель, которые будут введены в эксплуатацию до конца этого года. Полученная со спутника информация позволит своевременно обнаружить неэффективное использование земель или их использование не по назначению и принять соответствующие меры. Отмечу, что кадастровые работы завершены уже в 14 районах страны", - сказал Гасанов.

Председатель Госкомитета отметил, что участие соответствующих научно-исследовательских институтов Национальной академии наук Азербайджана и молодых ученых в решении вопросов, возникающих в процессе формирования Системы электронного кадастрового учета земель, будет весьма полезным.

"Их предложения и анализы позволят еще больше ускорить работы по кадастровому учету и увеличить их эффективность", - сказал Гасанов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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Azernews Newspaper
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