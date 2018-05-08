Самолет AZAL вынужденно вернулся в Международный аэропорт Гейдар Алиев

БАКУ /Trend/ - Самолет ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), совершавший авиаперелет Баку-Стамбул, вынужденно вернулся в Международный аэропорт Гейдар Алиев, говорится в сообщении, опубликованном на странице ЗАО в социальных сетях.

Рейс был прерван по техническим причинам.

"Вылетевший в 08:59 самолет J2-075 успешно приземлился в аэропорту в 9:33 по местному времени. Пассажиры авиарейса отправятся в Стамбул другим самолетом", - говорится в сообщении.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.