Самолет AZAL вынужденно вернулся в Международный аэропорт Гейдар Алиев

8 мая 2018 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самолет ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), совершавший авиаперелет Баку-Стамбул, вынужденно вернулся в Международный аэропорт Гейдар Алиев, говорится в сообщении, опубликованном на странице ЗАО в социальных сетях.

Рейс был прерван по техническим причинам.

"Вылетевший в 08:59 самолет J2-075 успешно приземлился в аэропорту в 9:33 по местному времени. Пассажиры авиарейса отправятся в Стамбул другим самолетом", - говорится в сообщении.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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