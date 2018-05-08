IAPH намерена создать глобальную базу данных для изучения лучших практик в сфере портов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация портов и гаваней (IAPH) намерена создать глобальную базу данных позитивных практик в сфере портов.

Об этом заявил в Баку во вторник на встрече совместного комитета IAPH управляющий директор по политике и стратегии Ассоциации Патрик Верховен.

По его словам, в марте 2018 года Ассоциация представила Программу устойчивости мировых портов.

Программа строится на пяти принципах: создание устойчивой инфраструктуры, экологические вопросы, безопасность, налаживание тесных контактов с общественностью, вопросы менеджмента и этики. Цель программы - внести вклад в Цели устойчивого развития ООН.

Верховен отметил, что программа также внесет вклад в создание площадки для реализации совместных проектов между портами.

"Для нас это площадка для будущего развития. Ассоциация будет выступать своего рода координатором по реализуемым в рамках программы проектам", - отметил Верховен.

В Баку 8-11 мая проходит Всемирная конференция по портам (World Ports Conference 2018). В мероприятии принимают участие главы портов, представители правительств, профессора и эксперты из различных стран мира, в том числе Европы, Японии, Ирана, Грузии, Индонезии, Нигерии и других. Участники мероприятия обсудят грузоперевозки по Шелковому пути, развитие транспортных хабов и роль портов в этом вопросе, а также вопросы мультикультурализма, культурных различий в глобальной логистике, работу зон свободной торговли, повышение конкуренции среди них и другие темы.

(Автор: Илькин Шафиев)

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