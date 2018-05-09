Инвестиции стран ЕС в экономику Азербайджана превысили $15 млрд - министр

9 мая 2018 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Инвестиции стран Европейского союза в экономику Азербайджана превысили 15 миллиардов долларов.

Об этом сказал министр экономики, председатель Госкомиссии Азербайджана по сотрудничеству с ЕС Шахин Мустафаев на встрече с делегацией, возглавляемой председателем Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Сайад Керим, говорится в сообщении министерства экономики, распространенном в среду.

На встрече было подчеркнуто развитие сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Министр сказал, что между Азербайджаном и ЕС успешно развивается сотрудничество в энергетической, транспортной, торговой и других сферах, что ЕС один из основных торговых партнеров страны. В Азербайджане работает более 1500 компаний стран ЕС.

С ЕС осуществляется эффективное сотрудничество в рамках различных программ - Tvinninq, TAİEX и др.

Мустафаев добавил, что, наряду с другими сферами, Азербайджан придает значение сотрудничеству с ЕС в транспортной и энергетической сферах, отметил, что в ближайшее время в эксплуатацию будет введен Бакинский международный морской торговый порт в поселке Алят, добавив, что тем самым откроются широкие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в транспортной сфере.

Было подчеркнуто, что запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс расширил транспортные возможности Азербайджана. Азербайджан, являющийся инициатором и главным участником проектов "Южный газовый коридор" и Баку-Тбилиси-Джейхан, играет важную роль энергетической безопасности Европы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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