Бакинский порт должен превратиться в хаб регионального масштаба - президент итальянского порта

10 мая 2018 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт должен воспользоваться уникальными возможностями своего географического расположения и превратиться в хаб регионального масштаба, сказал в четверг президент итальянского порта Триест Дзено д'Агостино, в ходе сессии на состоявшейся в Баку конференции Международной ассоциации портов и гаваней.

По словам Дзено д'Агостино, выгодное расположение порта - один из важнейших факторов, влияющих на его становление в качестве транспортного хаба.

«У Баку есть необходимые для этого факторы. Порт должен воспользоваться уникальными возможностями своего расположения на пересечении торговых путей. Как мне известно, также создана правовая база. Необходимо наладить работу таможни и интегрировать в порт различные терминалы, чтобы в дальнейшем превратиться в хаб регионального масштаба», - сказал д'Агостино.

В Баку 8-11 мая проходит Всемирная конференция портов (World Ports Conference 2018). В мероприятии принимают участие главы портов, представители правительств, профессора и эксперты из стран Европы, Японии, Ирана, Грузии, Индонезии, Нигерии и других стран мира. Участники мероприятия обсудят грузоперевозки по «Шелковому пути», развитие транспортных хабов и роль портов в этом вопросе, а также вопросы мультикультурализма, культурных различий в глобальной логистике, работу зон свободной торговли, повышение конкуренции среди них и другие темы.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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