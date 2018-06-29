Министр финансов Азербайджана о причинах пересмотра госбюджета на 2018 год

БАКУ /Trend/ - Пересмотр государственного бюджета Азербайджана на 2018 год вызван стремлениями повысить обороноспособность и безопасность страны, а также усилить защиту социально уязвимых слоев населения, сказал в пятницу министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта изменений и дополнений в закон "О госбюджете на 2018 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) страны.

Согласно проекту, доходы государственного бюджета планируется увеличить на 1 983 миллиона манатов (9,9 процента) - до 22 110 миллионов манатов, расходы - на 2 014 миллионов манатов (9,6 процента) - до 23 061 миллиона манатов. Дефицит госбюджета составит 951 миллион манатов (рост на 31 миллион манатов), что будет равно 1,3 процента от ожидаемого в 2018 году ВВП Азербайджана.

Доходы скорректированного сводного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 28 086,8 миллиона манатов, что на 3 981,1 миллиона манатов, или 16,5 процента больше утвержденного бюджета. Расходы сводного бюджета составят 26 537 миллионов манатов, что на 1 600,2 миллиона манатов, или 6,4 процента больше утвержденных показателей. Согласно новым прогнозам, утвержденный ранее дефицит сводного государственного бюджета в размере 831,1 миллиона манатов сменится профицитом в 1 549,8 миллиона манатов.

Бюджетные прогнозы откорректированы с учетом цены на нефть в 55 долларов за баррель. Базовая цена на нефть, заложенная в госбюджете на этот год, составляет 45 долларов [согласно ранее утвержденным прогнозам].

Министр отметил, что проведенные в таможенной сфере реформы, а также увеличение размера пошлин на некоторые товары в последние годы, ставок акцизного налога на табачную и алкогольную продукцию позволило повысить прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет.

"Как результат, прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет увеличен на 785 миллионов манатов", - сказал Шарифов.

Кроме того, вследствие повышения цен на нефть на мировых рынках и корректировки бюджетных прогнозов с учетом цены на нефть в 55 долларов, поступления в госбюджет по нефтяным доходам по линии министерства по налогам также увеличены на 500 миллионов манатов.

"Наряду с этим прогнозы по поступлениям от ненефтяных доходов по линии министерства по налогам снижаются на 1 027 миллиона манатов. Это связано с возвращением ранее собранных сверх нормы налогов или их замещения налогами, которые должны быть уплачены в текущем году. В результате, общий прогноз по налоговым поступлениям в 2018 году снижается на 527 миллионов манатов", - сказал Шарифов.

Отметим, что доходы государственного бюджета на 2018 год утверждены на уровне 20,127 миллиарда манатов, а расходы – 21,047 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы – свыше 19,473 миллиарда манатов и местные доходы – 653,350 миллиона манатов, централизованные расходы – свыше 20,323 миллиарда манатов и местные расходы – 723,925 миллиона манатов).

Официальный курс на 29 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов, Эльчин Мехтиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.