Открытие торгпредства Польши в Азербайджане стимулирует дальнейший рост торговли и взаимных инвестиций– министр (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Польша намерена открыть торговое представительство в Азербайджане в 2018 году, сказал в интервью Trend глава МИД Польши Яцек Кшиштоф Чапутович.

"В этом году мы планируем открыть торговое представительство в Баку. Это будет филиал, работающий под эгидой Польского Агентства по инвестициям и торговле (PAIH). Я твердо верю, что это торговое представительство будет стимулировать дальнейший рост нашей торговли и взаимных инвестиций", - сказал министр.

Чапутович отметил, что Азербайджан является очень важным экономическим партнером Польши в регионе Южного Кавказа.

По словам министра, в экономической сфере Польша намерена сосредоточиться на развитии сотрудничества с Азербайджаном в таких областях, как сельское хозяйство, транспорт, химическая промышленность, информационные технологии, судостроение, туризм, мелкая электроника.

"Азербайджан был определен министерством экономического развития Польши в 2017 году как один из 22 наиболее перспективных рынков для польских компаний во всем мире. Польша является шестым по величине рынком в Европейском союзе с быстро растущей экономикой: в 2017 году рост ВВП страны составил 4,6 процента, а прогноз на 2018 год - 3,8 процента", - сказал Чапутович.

Между тем, как отметил глава МИД, двусторонняя торговля между Азербайджаном и Польшей не отражает потенциал двух стран: в 2017 году товарооборот между двумя странами составил всего 75 миллионов евро, тогда как в 2014-2015 годах он составлял более 120 миллионов евро в год.

Говоря о причинах снижения товарооборота между Польшей и Азербайджаном, министр иностранных дел сказал, что одной из причин является экономический спад в регионе, вызванный низкими ценами на нефть, что негативно отразилось не только на торговле с Польшей, но и с другими странами ЕС.

"Именно почему на данный момент наша главная цель - активизировать торгово-инвестиционную повестку дня в наших двусторонних отношениях. Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул это во время последнего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Варшаву в 2017 году", - сказал Чапутович.

Министр отметил значимость "Совместной декларации о Дорожной карте относительно стратегического партнерства и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Польшей", подписанном президентами Азербайджана и Польши в 2017 году.

"Этот документ является политической основой для многостороннего развития наших отношений", - сказал глава МИД Польши.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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