Торговая "война" может отрицательно сказаться на американском долларе - эксперт

БАКУ /Trend/ - Достаточно агрессивная позиция администрации Трампа по вопросам торговли может оказаться весьма негативной для курса доллара США по мере того, как ухудшение торговых отношений будет вызывать снижение перевода резервов в американскую валюту, поскольку торговые партнеры США стремятся избежать накопления долларового резерва или же полностью отказаться от этой валюты.

Об этом в четверг сказал Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

Последний пункт, по его словам, в особенности относится к Китаю, у которого явно есть долгосрочная стратегия, направленная на повышение значимости собственной валюты в торговых отношениях.

"В связи с резким ростом импорта энергии в Китай введение в первом квартале нефтяных контрактов, деноминированных в юанях, вероятно, представляет собой маневр, имеющий целью в конечном итоге заместить нефтедоллары нефтеюанями. Не будем забывать также, что Трамп ведет бои на торговом поле со своими традиционными геополитическими союзниками, такими как страны NAFTA (Североамериканская зона свободной торговли) и Европейского союза, столь же часто, как и с другими странами. Если Трамп переключит свое внимание на политику Банка Японии или Европейского центробанка и их подразумеваемую цель по поддержанию низкого курса японской йены и евро, это может переломить ситуацию для пар USD/JPY и EUR/USD. Нельзя не признать, что риск разворота связан со слабостью юаня и силой доллара по отношению к валютам развивающихся рынков азиатских стран, если Китай откажется от политики сильного юаня", - отметил Харди.

Напомним, что 15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий" и "несправедливой" торговой практикой Пекина Вашингтон введет 25-процентные пошлины в отношении китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Причем тарифы на продукцию и услуги, общая стоимость которых оценивается в 34 миллиарда долларов, вступят в силу уже шестого июля.

Власти КНР в свою очередь проинформировали Вашингтон, что ответят на эти действия - шестого июля американские товары на ту же сумму аналогичным образом будут обложены пошлинами по повышенной ставке.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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