Официальный курс маната к мировым валютам на 17 июля (Версия 2)

17 июля 2018 11:12 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:25)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9921 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

17.07.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9921

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2639

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0622

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8622

1 бразильский реал

1 BRL

0.4404

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1289

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1514

1 чешская крона

1 CZK

0.077

1 чилийский песо

1 CLP

0.2615

1 китайский юань

1 CNY

0.2546

1 датская крона

1 DKK

0.2673

1 грузинский лари

1 GEL

0.6932

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0249

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2519

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0118

100 иранских риалов

100 IRR

0.0039

1 шведская крона

1 SEK

0.1931

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7061

1 израильский шекель

1 ILS

0.4695

1 канадский доллар

1 CAD

1.2958

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6157

1 казахский тенге

1 KZT

0.005

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4203

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0903

1 молдавская лея

1 MDL

0.1019

1 египетский фунт

1 EGP

0.095

1 норвежская крона

1 NOK

0.2102

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0217

1 польский злотый

1 PLN

0.463

1 российский рубль

1 RUB

0.0273

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.25

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3931

1 турецкая лира

1 TRY

0.351

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0557

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1805

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.065

100 японских иен

100 JPY

1.5127

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1614

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