В рамках "дорожной" карты по перспективам развития нацэкономики Азербайджана реализовано свыше 90% работ

БАКУ /Trend/ - Государственные структуры в Азербайджане реализовали 92 процента мер, отраженных в «Стратегической дорожной карте по перспективам развития национальной экономики».
Об этом во вторник на пресс-конференции сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, представляя итоги мониторинга исполнения мероприятий, предусмотренных на 2017 год в "дорожной" карте.
По его мнению, это очень высокий показатель.
Гасымлы отметил, что по 2017 году уровень реализации мер составляет 86 процентов, 12 процентов мер были исполнены частично, а два процента - не реализованы.
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