В рамках "дорожной" карты по перспективам развития нацэкономики Азербайджана реализовано свыше 90% работ

17 июля 2018 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственные структуры в Азербайджане реализовали 92 процента мер, отраженных в «Стратегической дорожной карте по перспективам развития национальной экономики».

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, представляя итоги мониторинга исполнения мероприятий, предусмотренных на 2017 год в "дорожной" карте.

По его мнению, это очень высокий показатель.

Гасымлы отметил, что по 2017 году уровень реализации мер составляет 86 процентов, 12 процентов мер были исполнены частично, а два процента - не реализованы.

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