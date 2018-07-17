В рамках "дорожной" карты по перспективам развития нацэкономики Азербайджана реализовано свыше 90% работ

БАКУ /Trend/ - Государственные структуры в Азербайджане реализовали 92 процента мер, отраженных в «Стратегической дорожной карте по перспективам развития национальной экономики».

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, представляя итоги мониторинга исполнения мероприятий, предусмотренных на 2017 год в "дорожной" карте.