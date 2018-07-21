Защита интересов пайщиков усилится: в Азербайджане ожидаются серьезные изменения в стройсекторе

БАКУ /Trend/ - Защита интересов пайщиков в Азербайджане будет усилена с принятием новых поправок в жилищно-строительное законодательство, сказал в четверг Trend член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Руфат Гулиев.

В беседе с Trend депутат отметил, что в настоящее время готовится новый законопроект, который планируется вынести на обсуждение на осенней сессии парламента.

По словам Гулиева, законопроект обяжет строительные компании регистрировать в реестре строящиеся объекты и заключать все сделки о купле-продаже в нотариальном порядке.

"Новый законопроект позволит усилить надзор государства над строительным сектором, а людям - придаст уверенности, что они не столкнутся с каким-либо мошенничеством", - добавил депутат.

Тем не менее, собеседник агентства рекомендует перед покупкой жилья принимать дополнительные меры во избежание проблем.

"В первую очередь, стоит собрать больше информации о застройщике, поспрашивать их клиентов, узнать имеется ли какая-нибудь негативная информация об этой компании. Во-вторых, обязательно перед заключением договора о приобретении жилья стоит обратиться к юристу. Он должен изучить контракт и только после его согласия стоит подписывать документ", - советует депутат.

Защита интересов пайщиков актуальный вопрос. По словам депутата, в судах находится большое количество дел, связанных с их претензиями, случаями обмана. В мировой практике действуют разные механизмы защиты интересов дольщиков. Например, в России с прошлого года работает Фонд защиты интересов пайщиков, куда строительные компании платят взносы. В случае банкротства компании, Фонд может покрыть расходы на завершение строительства жилья или возместить дольщикам расходы на купленное жилье.

По мнению Гулиева, в Азербайджане нет необходимости в создании подобной структуры, потому что готовящиеся поправки в полной мере могут обеспечить защиту пайщиков. Такого же мнения придерживается генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрет Ибрагимов.

"Если поправки будут приняты, то они решат все проблемы с нарушением прав пайщиков. В законопроекте все расписано по пунктам: когда, и в каком объеме дольщики производят оплату стоимости жилья, как застройщики должны осуществлять документацию и так далее. Например, застройщики будут проводить обязательную регистрацию недвижимости. Участок земли, на котором осуществляется строительство здания, выступает в качестве залога и если застройщик обанкротится, то участок земли продадут и вернут деньги дольщикам", - сказал Trend Ибрагимов.

Эксперт добавил, что согласно поправкам, во время строительства жилья покупатель сможет оплатить только 10 процентов от стоимости жилья. Еще пять процентов он оплатит по завершению строительства, 10 процентов - после завершения технических работ, таких, как подключение водопроводных коммуникаций к зданию.

"Если новые поправки будут приняты, то отпадет необходимость в создании специального фонда для защиты интересов пайщиков в Азербайджане", - подчеркнул эксперт.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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