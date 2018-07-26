Услуги Международного банка Азербайджана теперь в терминалах “E-manat”

26 июля 2018 19:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный Банк Азербайджана, являющийся современным государственным банком, предлагает своим клиентам ряд новых возможностей. Клиенты банка теперь могут осуществлять банковские платежи, посредством терминалов “E-manat”, экономя время, сообщает банк в четверг.

Теперь также стало возможным осуществлять ежемесячные кредитные выплаты Международному Банку Азербайджана посредством этих терминалов. Клиенты также смогут проводить платежи по кредитным картам.

Платежи можно осуществлять указывая ПИН-код удостоверения личности, а также номер счета или 7-значный клиентский код. Эти услуги доступны во всех терминалах “E-manat”, установленных по стране. Подобные платежи полностью бесплатны. Международный Банк Азербайджана не удерживает никаких комиссий с клиентов, осуществляющих платежные операции.

Также стоит отметить, что платежи с помощью терминалов “E-manat”, проведенные в нерабочие дни или после 17:00, будут исполнены в следующий рабочий день. В случае пополнения счетов в иностранной валюте, платежи будут расчитаны по официальному обменному курсу, установленному Банком, на день исполнения операции.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.

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