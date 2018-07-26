ВТБ (Азербайджан) снижает стоимость аренды банковских ячеек

26 июля 2018 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) снизил стоимость услуги «Индивидуальные банковские сейфы». Теперь цена аренды ячейки, в зависимости от ее размера и срока, составит от 0,50 манатов. Минимальный срок аренды до 5 дней, а максимальный - 12 месяцев, сообщает банк в четверг.

Также по новым условиям, от клиента не требуется залог за сохранность ключа.

Банк гарантирует полную неприкосновенность сейфов. Максимальная безопасность содержимого индивидуальной ячейки обеспечивается по «принципу двух ключей» (ключ банка и ключ клиента). При этом ключ от сейфа имеется или у арендатора, или у его доверенного представителя. Передача права пользования сейфом возможна на основании нотариально заверенной доверенности.

Клиенты банка могут арендовать сейфовые ячейки различных размеров для хранения денег, ценных бумаг, документов, драгоценностей и других предметов, не запрещенных законодательством АР. Услуга доступна в филиале «Эльмляр» по адресу: пр. Г. Джавида, 32, напротив станции метро «Эльмляр Академийасы», но заявку на аренду можно подать в любом филиале банка.

Подробную информацию об условиях и тарифах банковских ячеек можно получить в информационном центре по короткому номеру 986, а также на сайте www.vtb.az

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