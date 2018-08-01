Строительная отрасль больше всех ощутила улучшение экономической ситуации в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Во втором квартале 2018 года экономическая ситуация в Узбекистане в целом улучшилась по сравнению с первым кварталом 2018 года, передают узбекские СМИ со ссылкой на результаты опроса Центрального банка Узбекистана.

В частности, 82 процента предприятий и организаций, участвовавших в опросе, отметили улучшение экономической ситуации во втором квартале, в том числе 56 процентов респондентов сообщили об увеличении реального объема производства товаров (работ, услуг), а 43 процента предприятий-экспортеров отметили увеличение объема экспорта товаров (работ, услуг).

В разрезе отраслей 95 процентов предприятий и организаций промышленности строительных материалов, 92 процента в химической промышленности, 90 процентов в нефтегазовой промышленности, 84 процента в пищевой промышленности, 78 процента в легкой промышленности, 33 процента в фармацевтической промышленности, 86 процентов в сфере туризма, 81 процент в сфере медицинских услуг, 74 процента в сфере строительных работ и 66 процентов в сфере транспортных услуг указали на улучшение экономической ситуации в республике относительно первого квартала 2018 года.

Также, наряду с улучшением экономической ситуации и увеличением объема производства, 46 процентов опрошенных предприятий и организаций отметили увеличение количества рабочих мест в течение второго квартала текущего года.

Вышеуказанные положительные изменения могут быть объяснены осуществляемыми структурными реформами, в частности, либерализацией валютного рынка, улучшением условий внешней торговли, а также усилением мер по улучшению инвестиционного и бизнес климата.

В свою очередь, результаты опроса показали наличие незадействованного производственного потенциала в реальном секторе экономики, обусловленного сохранением определенных трудностей, препятствующих эффективной деятельности предприятий. В частности, почти 40 процентов участников опроса отметили сохранение в последнем квартале рисков (препятствий, проблем) связанных с ведением производственной и предпринимательской деятельности.

У 60 процентов предприятий уровень использования производственных мощностей составляет менее 80 процентов, тогда как у 20 процентов респондентов данный показатель составляет менее 50 процентов. Это свидетельствует об относительно низком уровне текущего объема производства по сравнению с потенциальным объемом.

Кроме этого, 32 процента респондентов отметили проблемы с газоснабжением, 39 процента – с электроснабжением и 45 процентов с использованием объектов инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, канализация, водоснабжение и т.д.).

Данное положение можно указать как один из факторов, препятствующих полному и эффективному использованию имеющихся производственных мощностей, а также дальнейшему расширению производства.

Почти 70 процентов предприятий-респондентов ожидают увеличение реального объема производства по сравнению с 2017 годом. При этом 20 процентов респондентов ожидают рост на уровне 1-5 процентов, а 30 процентов – на уровне 6-10 процентов.

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