Qazaq Banki закроет свои филиалы с 1 сентября

БАКУ/Trend/ - АО «Qazaq Banki» Казахстана принял решение о прекращении деятельности структурных подразделений Алматинского городского филиала и филиала в Астане.

Об этом говорится в сообщении банка, размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржы (KASE).

Речь идет о закрытии восьми подразделений.

Кроме того, филиалы и структурные подразделения Qazaq Banki прекращают свою деятельность в Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской областях. Прекращает деятельность Карагандинский областной филиал банка и филиал в городе Шымкент.

В сообщении отмечается, что филиалы и подразделения закроются 1 сентября.

Напомним, что ранее, Национальный банк Казахстана приостановил действие лицензии на прием депозитов и открытие банковских счетов физических лиц АО «Qazaq Banki» до 28 сентября.

"Данное решение принято Национальным банком в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения банком требований банковского законодательства «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое нарушение пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов", - говорилось в сообщении регулятора.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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