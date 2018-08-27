Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению ипотечных облигаций

27 августа 2018 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 28 августа состоится аукцион по размещению очередного транша эмиссии именных процентных ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на 20 миллионов манатов, сообщает Фонд в понедельник.

Номинальная стоимость каждой облигации - одна тысяча манатов. Облигации будут выставлены на продажу по стоимости 1 000 манатов и с годовой ставкой в три процента.

Срок оборота облигаций составляет 23 года.

Процентные доходы будут выплачиваться каждые шесть месяцев. Андеррайтером выступает компания PSG-Kapital.

Официальный курс на 27 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Почти 30% ипотечных кредитов в Азербайджане выданы на льготных условиях
Бизнес 21 августа 11:37
Военнослужащие в Азербайджане чаще остальных покупают жилье в ипотеку
Бизнес 21 августа 10:54
Ипотечный фонд Азербайджана расширяет функционал системы электронной ипотеки
Тендеры 9 августа 10:44
Ипотечное кредитование в Азербайджане выросло более чем наполовину
Бизнес 1 августа 17:14
Ипотечный фонд Азербайджана привлекает услуги техподдержки серверного и сетевого оборудования
ИКТ 18 июля 11:41
Ипотечный фонд Азербайджана привлекает услуги техподдержки системы е-документооборота
ИКТ 18 июля 11:34
Лента новостей
На дороге Баку-Губа-госграница с Россией продолжается ремонт отбойников
Общество 18:38
В иракской Басре более 14 тысяч человек отравились питьевой водой
Арабские страны 18:12
Сроки принятия госреестра туризма в Азербайджане могут быть перенесены
Туризм 18:07
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство детсада в Исмаиллы
Политика 18:07
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство жилового здания в Исмаиллы
Политика 18:04
SOCAR Energy Ukraine увеличит оптовые продажи (Эксклюзив)
Бизнес 17:59
Мэрия Казахской столицы крупно сэкономит отказавшись от служебного авто
Казахстан 17:59
В Азербайджане ожидается запуск новой фермы майнинга bitcoin
ИКТ 17:56
Оборот розничной торговли в Узбекистане составил 68,9 трлн. сумов
Узбекистан 17:56