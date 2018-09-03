Азербайджанский Amrahbank сделал ставку по вкладам еще более привлекательной

Начиная с первого сентября текущего года Amrahbank изменил процентную ставку по депозитам и сделал ее более привлекательной для своих клиентов.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, процентная ставка по депозитным вкладам "Lider" и "Guven", размещённым в национальной валюте увеличилась до 13,5 процента. Процентная ставка по депозитному вкладу "Avans" увеличилась до 11 процентов.

В настоящее время депозиты и условия, предлагаемые Amrahbank, можно считать лучшими по рентабельности и надежности.

Amrahbank в настоящее время предлагает своим клиентам депозиты в национальной валюте с различными условиями получения дивидендов (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно, в конце срока), сроками вкладов и процентными ставками до 13,5 процента годовых.

Следует отметить, что все виды вкладов, предлагаемые Amrahbank, застрахованы Фондом страхования вкладов Азербайджана (ADIF).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.