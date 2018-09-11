Эксимбанк Малайзии поддержит развитие МСП Узбекистана

11 сентября 2018 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Эксимбанк Малайзии выделил 15 миллионов долларов на развития малого и среднего предпринимательства (МСП) Узбекистана. Об этом сообщают во вторник узбекские СМИ со ссылкой на посольство Узбекистана в Малайзии.

Согласно данным СМИ, соответствующее соглашение было подписано в ходе бизнес-форума, посвященного экономическому и инвестиционному потенциалу Узбекистана.

В работе форума приняли участие представители более 20 малазийских компаний, в том числе руководство Агентства инвестиционного развития (Malaysian Investment Development Authority – MIDA), департамента стандартов, Малазийского Центрального банка (Negara Bank), Эксимбанка Малайзии, SMITA и др.

Узбекская сторона подробно проинформировала малазийскую сторону о созданных в республике благоприятных условиях для ведения бизнеса, проводимых масштабных экономических реформах (в том числе валютной политике), деятельности свободных экономических зон, торгово-экономическом потенциале страны и отдельных её регионов, в том числе Хорезмской области и СЭЗ "Хазорасп".

Президент SMITA Мегане Су в своём выступлении предоставила информацию о деятельности Ассоциации и дала высокую оценку проводимым реформам в Узбекистане по либерализации экономики и оздоровлению бизнес-климата.

Она также отметила, что только в 2018 году со стороны SMITA уже организовано два визита представителей малазийских деловых кругов в Узбекистан для изучения потенциала страны и обсуждения вопросов дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и рассмотрения возможности реализации перспективных инвестиционных проектов на территории свободных экономических зон республики.

Мегане Су выражена большая заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с Узбекистаном, в частности путем организации экспортных поставок плодоовощной продукции в Малайзию и реализацией инвестиционных проектов в сельскохозяйственной, пищевой и других секторах экономики.

По итогам мероприятия, стороны также достигли договоренности по организации визита малазийских деловых кругов в Узбекистан для изучения возможности организации экспортных поставок плодоовощной продукции в Малайзию.

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