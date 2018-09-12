В Азербайджане расширят использование е-системы учёта земельного кадастра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства и Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании, о совместном использовании информационной системы учёта земельного кадастра и обмена опытом в этой области.

Меморандумом также предусмотрено стратегическое планирование по направлениям деятельности и совместной реализации проектов и инноваций.

Документ подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и председатель Госкомимущества Керем Гасанов.

Система учёта кадастра в целом должна охватить 57 городов и районов страны, приблизительно 6,5 миллиона гектара территории. Было отмечено, что на сегодня система охватывает 4,6 миллиона территории. Кадастровые работы были проведены в порядка двух тысячах населенных пунктах, городах и селах Азербайджана. Число парселей в системе электронного кадастра составляет 2,8 миллиона. Работы по электронному кадастру завершены в 24 районах страны.

Выступая на церемонии подписания меморандума, министр сельского хозяйства отметил важность взаимодействия с Госкомимущества и расширения взаимодействия с данным ведомством.

В свою очередь председатель Госкомимущества также отметил важную роль меморандума в расширении взаимодействия сторон, что также призвано обеспечить научное управление землей сельскохозяйственного назначения, способствует формированию механизм поддержки аграрной сферы и устранению фактов незаконного использования земельных участков.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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