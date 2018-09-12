Осенью на азербайджано-грузинской границе откроется Центр упрощения торговли (версия 2)

12 сентября 2018 12:09 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Центр упрощения торговли на таможенно-пропускном пункте (ТПП) «Сыныг Керпю» на границе с Грузией будет введен в эксплуатацию в конце сентября.

Об этом в среду на пресс-конференции сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

По словам председателя ГТК, открытие центра позволит значительно уменьшить плотность граждан, возникающую при переходе границы, и облегчить пропуск грузов и автомобилей через ТПП.

Отметим, что Центр строится в рамках проекта совершенствования ТПП при поддержке Европейского союза.

На территории Грузии, в свою очередь, при поддержке Евросоюза будет создана необходимая лаборатория для осуществления фитосанитарного, ветеринарного и прочих видов контроля.

Общая протяженность грузино-азербайджанской границы составляет 480 километров. Помимо «Сыныг Керпю» Грузию с Азербайджаном связывают таможенно-пропускные пункты «Гардабани», «Мтквари», «Лагодехи» и «Самтацкаро».

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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