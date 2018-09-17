Популярный турецкий производитель одежды LC Waikiki выходит на рынок Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Популярный турецкий производитель одежды LC Waikiki планирует открыть ряд магазинов в торговых центрах Ташкента, сообщили в узбекском издании Spot со ссылкой на компанию Eurasia Group, которая станет местным партнёром известного бренда.

Управляющий директор сети Eurasia Group Паскаль Пуйе отметил, что компания давно планировала открыть магазины LC Waikiki в Узбекистане.

«В этом году нам удалось завезти этот бренд, и мы с нетерпением ждем открытия первого магазина LC Waikiki в торговом центре Eski Shahar. Так же, в ближайшее время, ожидается открытие еще двух филиалов – в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Samarqand Darvoza и ТРЦ Compass», - сказал Пуйе.

Ритейл директор Eurasia Group Георгий Турдзеладзе отметил, что Узбекистан сегодня больше напоминает Казахстан в период, когда рынок не был так избалован международными игроками.

«Также многое зависит от грядущих реформ, в частности, от того будет, или нет, правительство усиленно вкладывать в развитие туризма в стране. В таком случае ритейл структура будет больше напоминать грузинскую модель рынка, где благодаря туристам можно получать дополнительный объем продаж. Для существования такой модели также необходима лояльная таможенная система», - считает Турдзеладзе.

По мнению ритейл директора, Узбекистан, будучи долгое время закрытой страной, сегодня начинает набирать обороты, вызывая обоснованный интерес у международных игроков, которые, в свою очередь, рассматривают разные варианты сотрудничества (прямые инвестиций или же франчайзинг/оптовые продажи).

«Надо также понимать, что краеугольным камнем современного ритейла является успешное развитие торговых центров. Поэтому на этом этапе темпы строительства и развития новых ТРЦ будет сильно влиять на формирование ритейл структуры Узбекистана», - убежден Турдзеладзе.

Открытие первого франчайзингового филиала магазина LC Waikiki планируется в ТЦ Eski Shahar. Площадь двухэтажного магазина составит 1 390 квадратных метров.

В апреле 2018 года сообщалось, что LC Waikiki начал рассматривать места для открытия своих магазинов в Ташкенте.

LC Waikiki - компания, созданная в 1988 году в Франции. После 1997 года бренд был выкуплен турецкой компанией, и также продолжил действовать под маркой LC Waikiki Mağazacilik Hizmetleri Ticaret A.Ş. На сегодняшний день у LC Waikiki имеется 885 магазинов в 40 странах.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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