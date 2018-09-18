IFC привлекла $10 млн. в экономику Узбекистана на сумовых облигациях

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (МФК - IFC), входящая в Группу Всемирного банка, увеличила объем инвестиций в регионе Европа и Центральная Азия, направив 2,9 миллиарда долларов долгосрочного финансирования на проекты, способствующие диверсификации экономик региона, улучшению доступа к финансированию для малого бизнеса и снижению воздействия на климат.

В 2018 финансовом году, который закончился 30 июня, IFC инвестировала 2,26 миллиарда долларов из собственных средств и мобилизовала еще 0,68 миллиарда долларов от других инвесторов. Финансирование было нацелено на помощь финансовому сектору региона в развитии финансирования малых и средних предприятий, поддержку женского бизнеса, развитие агробизнеса и улучшение инфраструктуры городов. IFC также поддержала в регионе международные торговые операции на сумму 1,8 миллиарда долларов через 28 банков-партнеров, участвующих в программе торгового финансирования.

Наибольший объем инвестиций IFC в прошедшем финансовом году был направлен в Турцию (1,1 миллиарда долларов), Румынию (336,4 миллиона долларов), Сербию (190,5 миллиона долларов), Украину (129,1 миллиона долларов) и Казахстан (111.5 миллиона долларов). Среди наиболее знаковых сделок - финансирование в размере 108 миллионов евро в производство возобновляемой энергии на ветровых электростанциях в Сербии, финансирование на общую сумму 120 миллионов долларов в аграрный сектор Украины, и инвестиция в размере 75 миллионов долларов в поддержку женщин-предпринимателей в Турции.

Вибке Шломер, директор IFC по региону Европа и Центральная Азия, заявила, что в ближайшие годы IFC сфокусирует свою деятельность на “поддержке зарождающегося частного сектора в некоторых беднейших и пострадавших от вооруженных конфликтов странах региона, а также продолжит работу в странах со средним уровнем доходов, чтобы способствовать продвижению инноваций, повышению конкурентоспособности и энергоэффективности, а также развитию устойчивой городской инфраструктуры.”

Консультативная программа IFC в регионе в прошедшем году состояла из 79 консультативных проектов, нацеленных на усовершенствование процедур по регулированию бизнеса, сотрудничество с частным сектором в борьбе с изменениями климата и помощь компаниям региона в усовершенствовании практик корпоративного управления, экологической и социальной ответственности.

В следующем финансовом году IFC продолжит фокусироваться на проектах с высоким положительным воздействием на развитие, в частности, направленных на минимизацию последствий изменения климата, расширение доступа к финансированию и создание рабочих мест.

Несколько важнейших сделок за последний финансовый год:

IFC организовала первый выпуск номинированных в узбекских сомах облигаций на международных рынках и привлекла 80 миллиардов сумов – эквивалент 10 миллионов долларов – на увеличение объема кредитования микро-, малых и средних предприятий в Узбекистане.

IFC завершила пилотную фазу Программы устойчивых городов, в рамках которой поддержала 10 проектов в сфере городской инфраструктуры и содействовала привлечению финансирования на общую сумму 278 миллионов евро.

IFC инвестировала 75 миллионов долларов в первый выпуск гендерных облигаций в поддержку женщин-предпринимателей в Турции.

IFC содействовала созданию 150-миллион-долларового Фонда энергоэффективности в Украине для модернизации жилищного сектора.

IFC инвестировала 120 миллионов долларов в проекты сектора агробизнеса в Украине.

IFC содействовала первой в Турции сертификации по стандарту EDGE «Зеленое здание», присвоенной компании Greenox Building в Стамбуле.

IFC предоставила 107,7 миллионов евро на развитие возобновляемой энергетики в Сербии за счет строительства ветровых станций.

IFC содействовала созданию возможностей для частных инвестиций общим объемом в 340 миллионов долларов в устойчивое производство хлопка в Узбекистане.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.