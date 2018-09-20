MAN Auto-Uzbekistan представит новую инновационную модель тягача

БАКУ /Trend/ - Узбекско-германское совместное предприятие MAN Auto-Uzbekistan представит новую модель седельного тягача MAN TGS 19.400 4X2 Efficient Line, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, новая модель тягача будет представлена 21 сентября в рамках международной конференции по транспорту.

«Новые седельные тягачи не только отвечают требованиям стандартов международных перевозок, но также являются абсолютно новым техническим решением, которое своей экономичностью позволит логистическим компаниям существенно снизить себестоимость оказываемых услуг», – отметили в компании.

Особенность седельного тягача MAN TGS 19.400 заключается в применении в процессе его производства инновационных разработок, таких как роботизированная коробка передач TIPMatic, функция SmartShifting (интеллектуального управления сцеплением и переключением передач) и специальный аэродинамический пакет Efficient Line.

Тягач оснащен мощным экономичным двигателем D20 экологического класса Euro 5, с современной системой подачи топлива CommonRail, 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач, усиленной задней пневматической подвеской, дисковыми тормозами с ABS, электронными системами контроля и комфортабельной кабиной с двумя спальными местами.

Ранее сообщалось, что СП MAN Auto-Uzbekistan и узбекская компания ООО UzAutoTrailer повысят уровень локализации и снизят себестоимость продукции путем расширения взаимовыгодных кооперационных связей с отечественными производителями автомобильных комплектующих, а также предпринимателями, желающими развивать свой бизнес в автомобильной промышленности Узбекистана.

СП MAN Auto-Uzbekistan является одним из крупнейших производителей большегрузной и пассажирской техники в регионе Центральной Азии. Предприятие основано в августе 2009 года и расположено в Самаркандской области.

Предприятие производит современную автомобильную технику MAN полной массой до 41 тонны и грузоподъемностью от 5 до 30 тонн. Компанией освоен широкий модельный ряд техники – седельные тягачи, самосвалы, бетоносмесители, бетононасосы, водовозы, мусоровозы, поливомоечные, пожарные и спасательные машины, всего более 50 наименований спецтехники.

Годовая производственная мощность предприятия составляет до 3 000 единиц техники, а также городских и междугородних автобусов, с возможностью увеличения до 8 000 единиц.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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