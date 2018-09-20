Новостройки Flatfy.az: В Азербайджане запускается мобильное приложение по жилым комплексам

20 сентября 2018 13:50 (UTC+04:00)

Flatfy Catalog — это уникальное приложение с самым полным каталогом жилых комплексов и застройщиков по всем городам Казахстана, России, Беларуси, Румынии, Молдовы, Азербайджана и Грузии.

Вся актуальная информация от застройщиков по жилым комплексам, в которых производится продажа квартир в настоящее время доступна в одном приложении!

В мобильном приложении Flatfy Catalog:

Смотрите фото и рендеры жилых комплексов в полноэкранном режиме. Читайте подробные описания в разделе "информация о доме", которые подготовлены для каждого комплекса. Изучайте характеристики каждого ЖК. Изучайте цены и планировки квартир, которые доступны для покупки. На странице каждого объекта указана стоимость 1м², проверено вручную. Используйте фильтры, которые помогут сделать поиск ЖК максимально точным. Например, хотите недорогую квартиру эконом класса в новостройке? Проще простого! Задайте необходимые параметры поиска и Flatfy покажет все актуальные жилые комплексы по вашему запросу. Просматривайте жилые комплексы на карте. Выбирайте новостройку по месторасположению в необходимом районе вблизи значимых мест. Сохраняйте в «Выбранные», и делитесь ссылкой на страницу понравившейся новостройки с другом, чтобы не потерять жилые комплексы и строительные компании, которые вас заинтересовали.

Актуальность информации в базе Flatfy регулярно поддерживается, каждый может быстро и комфортно выбирать для себя новое жилье от застройщика с комфортом и приятным интерфейсом.

В ближайшем будущем ожидайте множество обновлений, которыми мы постараемся вас приятно удивить.

Благодаря нашему приложению, каждый сможет найти именно то жилье, которое ему необходимо.

Flatfy Catalog — комфортный выбор новостроек в вашем городе!

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