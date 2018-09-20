Реформы в таможенной сфере Азербайджана охватят три направления - зампред Госкомтаможни (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана практически завершил первый этап реформирования таможенной сферы страны, сказал в четверг в ходе своего выступления на VII Международном форуме Caspian Energy 2018 заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев.

По его словам, в целом реформы реализуются в трех направлениях - развитие связей между таможней и бизнесом, между таможней и правительством, а также между различными таможенными структурами.

"Мы запланировали реформы в несколько этапов, и можно сказать, что первый этап уже практически завершен. Сейчас мы работаем над следующими этапами. В первую очередь стоит отметить структурные преобразования, в результате которых полностью изменилась структура комитета. Были проведены крупные ротации, в результате чего было сокращено число руководителей, увеличено число сотрудников. Было создано 50 таможенных постов, заменивших таможенные управления. Из них 31 пост являются приграничными, а остальные 19 - внутренними. Было создано пять таможенных органов - Бакинское, Сумгайытское, Северное, Южное и Западное главные территориальные таможенные управления", - сказал Бабаев.

По его словам, также заново были пересмотрены принцип сотрудничества таможни с государственными органами, укрепилось взаимодействие с министерствами по налогам, финансов, экономики, а также Палатой надзора над финансовыми рынками.

Бабаев добавил, что на следующем этапе ГТК перейдет к совершенствованию кадрового потенциала и повышению квалификации своих сотрудников.

Коснувшись сотрудничества с другими таможенными органами, Бабаев добавил, что Госкомтаможни намерен улучшать обмен таможенной информацией с другими странами.

"Мы уже подписали соответствующие соглашения с Грузией, Украиной, Ираном, Россией, Турцией, Узбекистаном и Казахстаном. В настоящее время реализуется пилотный проект с Украиной. ГТК продолжит активно сотруничать со своими партнерами", - добавил Бабаев.

(Автор: Анвар Мамедов)

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