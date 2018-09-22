Узбекистан выделит свыше $12 млн. на развитие женского предпринимательства

22 сентября 2018 09:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комитет женщин Узбекистана совместно с Общественным фондом поддержки женщин и семьи и «Микрокредитбанком» подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Цель соглашения - увеличение доли женского предпринимательства в экономике, предоставление женщинам льготных кредитов для организации семейного и частного предпринимательства, а также сотрудничество в материальной и организационной поддержке всестороннего развития женского предпринимательства.

На основании письменной рекомендации районного (городского) заместителя главы администрации - председателя комитета женщин физические лица могут получить кредиты в размере до 150 МРЗП, а юридические лица - до 1500 МРЗП с условием 7 процентов годовых на развитие или начало предпринимательской деятельности.

На эти цели Общественный фонд поддержки женщин и семьи выделит банку 100 миллиардов сумов (более 12,4 миллиона долларов).

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