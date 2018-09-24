Беларусь и Узбекистан создадут совместное обувное предприятие

24 сентября 2018 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Узбекистане будет построено совместное с Беларусью обувное предприятие, сообщил в программе «Неделя» на белорусском телеканале СТВ генеральный директор белорусской кожевенно-обувной компании «Марко» Николай Мартынов.

Как сообщает БЕЛТА, соглашение на строительство нового обувного предприятия подписано на полях официального визита в Узбекистан президента Беларуси.

Технология обувного производства на новом предприятии будет белорусской.

Напомним, что в ближайшие годы Узбекистан и Беларусь намерены реализовать несколько крупных проектов. Так, белорусская компания «Белкоммунмаш» поставит в Ташкент в качестве пилотного проекта первый электробус собственного производства.

Кроме того, страны планируют довести товарооборот до 1 миллиарда долларов. Объем товарооборота между странами по итогам 2017 года вырос на 60 процентов. А в январе-июле текущего года увеличился почти в четыре раза и достиг 208 миллионов долларов. При этом 189 миллионов долларов из них – это белорусский экспорт в Узбекистан.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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