В Азербайджане операции с ипотечными бумагами будут электронизированы

24 сентября 2018 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается внести изменения в законодательство, предусматривающие перевод ряда операций, связанных с ипотечным кредитованием, в электронный формат.

Данный вопрос был рассмотрен в понедельник на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Изменения предполагают формирование правовых основ для организации в электронном виде регистрации и обращения ипотечных бумаг, подтверждающих ипотечное право над недвижимым имуществом, в том числе составление ипотечного бумаги, его подписание со стороны ипотекодателя, подтверждение в нотариальном порядке и другие процедуры.

Если права ипотекодержателя закреплены соотвествующим ипотечным документом, то государственный регистрационный орган получает информацию о данной ипотечной бумаге с помощью электронной системы.

(Автор: Илькин Шафиев)

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