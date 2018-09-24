Общий объем инвестиций саудовских компаний в Азербайджан достигает $368 млн

БАКУ /Trend/ - Общий объем инвестиций государственных и частных компаний Саудовской Аравии в азербайджанскую экономику составляет 368 миллионов долларов.

Об этом сказал в понедельник председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы в ходе приема, организованного в Баку по случаю Дня Саудовской Аравии.