Общий объем инвестиций саудовских компаний в Азербайджан достигает $368 млн

24 сентября 2018 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общий объем инвестиций государственных и частных компаний Саудовской Аравии в азербайджанскую экономику составляет 368 миллионов долларов.

Об этом сказал в понедельник председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы в ходе приема, организованного в Баку по случаю Дня Саудовской Аравии.

"Для Азербайджана важное значение имеет расширение сотрудничества с Саудовской Аравией в сферах строительства, инфраструктуры, энергетики, включая возобновляемую энергетику, сельского хозяйства и туризма", - сказал Гурбанлы.

В свою очередь, временный поверенный в делах Саудовской Аравии в Азербайджане Мамдух Алиярбу отметил, что Эр-Рияд придает особое значение отношениям с Баку.

"Взаимные визиты официальных лиц двух стран, которые привели к подписанию многих важных документов, являются ярким индикатором двусторонних отношений", - сказал дипломат.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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